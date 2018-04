​Condamnation du maire de Dakar : Diégane Sène demande au président Macky Sall de gracier Khalifa Sall

Le Secrétaire général de l’Urd a demandé au Président Sall d’exercer son pouvoir de grâce sur Khalifa Sall et ses collaborateurs. Parce que, a expliqué Diégane Sène, «un pays ne peut pas se construire dans la division, les invectives et les procès d’intention».



Il a rappelé que : «Khalifa Sall fait partie des grands responsables politiques qui ont élu en 2012 le Président Macky Sall à la magistrature suprême. Des divergences liées aux vicissitudes politiques ont apparu à l’intérieur du Ps et entre Khalifa Sall et la coalition Bby (Benno Bokk Yakar).



Diégane Sène est d’avis que le Président Sall accorde un grand intérêt à l’unité nationale et à la promotion des droits de l’homme. «De la Constitution du Sénégal, il détient le pouvoir de grâce simple et amnistiante et a déjà accordé la grâce à un de ses opposants, en l’occurrence Karim Wade, du reste qui était frappé plus lourdement que Khalifa Sall d’une peine par la justice sénégalaise», a-t-il expliqué.



Il a par ailleurs annoncé que l'Urd va entreprendre des démarches pour réconcilier Khalifa Sall et Oumane Tanor Dieng.