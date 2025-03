​Conflit en RDC : Madina Kizanguili Vita taxe Paul Kagame président de la République du Rwanda de marionnette

Madina Kizuangi Ly Vita, présidente des femmes Congolaises Évangéliques du Sénégal, a dénoncé l’inaction de l’Union Africaine (UA) à Bukavu où des combattants du M23 « soutenus par les troupes rwandaises ont pris position ». Pour l’invité du Jury Du Dimanche (JDD) de ce 9 mars 2025 sur iRadio, la neutralité de l’UA ne fait qu’aggraver la crise. Pour elle, seule une justice ferme peut mettre fin au conflit. Elle pointe du doigt Paul Kagame président de la République du Rwanda qu'elle traite de marionnette.



« Quand vous parlez de neutralité, moi, je pense que la neutralité, c’est un choix. C’est déjà un choix quand on ne veut pas faire appliquer la justice. Et c’est un mauvais choix. On voit que cette Union n’a pas de force sur les problèmes, les conflits de l’Afrique. Quand l'Union européenne se lève pour les Européens, nous ne voyons pas cet impact de l’Union Africaine. À quoi ça joue. Si le Rwanda fait le mal, il faut dire à la miniature du Rwanda et à la marionnette Kagamé, ce que tu fais ce n’est pas normal. Et de le sanctionner », martèle Madina Kizuangi Ly Vita.



Mieux poursuit l’invité du JDD : « nous-même à notre niveau, l’UA ne fait rien, c’est déplorable. Sur le sol africain, ce sont les armées étrangères qui viennent pour arrêter Gbagbo dans son pays. Étant un Président, on l’a pris pour l’amener à la Cour pénale internationale. Et Mouammar Kadhafi le guide Libyen, venir le tuer dans le sol Africain, c’est inadmissible pour une Afrique qui se dit qu’on a une Union africaine, c’est déplorable ».