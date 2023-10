​Conflit foncier à Diender: le faux représentant des paysans escroque les agents du ministère du Pétrole

Mohamed Ba, se présentant comme étant le représentant des paysans de Diender, a été arrêté par la Dic puis déféré au parquet pour abus de confiance portant sur un préjudice de 130,5 millions de Fcfa, rapporte Libération.



D’après le journal, il ressort du dossier que dans le cadre de son programme d'attribution de logement à ses membres, la coopérative d'habitat des agents du ministère du Pétrole et des Energies avait souscrit dans le plan de lotissement d'un site de 60 hectares situé à Diender, initié par la mairie de la commune pour l'attribution à ladite coopérative d'un lot de 600 parcelles. Toutefois, le démarrage des travaux a été bloqué par les paysans qui se sont opposés à tel projet qu’ils considèrent comme une tentative de spoliation de leurs terres.



Face à cette situation, Mohamed Ba s'est approché de la coopérative pour proposer une médiation moyennant le versement de la somme de 90 millions de Fcfa destinée à dédommager les paysans.



Après réception des fonds, confient nos confrères, il n'a remis que 19 millions de Fcfa aux ayants droits et reconnait avoir viré le reste de l'argent dans son compte personnel. Cet état de fait aurait engendré le blocage des travaux et le paiement par la coopérative d'un surplus de 59 millions de Cfa à la société de terrassement.