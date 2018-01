​Congo-B: première réunion de la Commission de suivi de l'accord de paix

Officiellement, ces discussions doivent déboucher sur la rédaction d'une feuille de route destinée à poursuivre le processus de paix. Mais avant de se pencher sur les modalités concrètes d'application de cet accord, les représentants du pasteur Ntumi entendent bien y apporter certaines modifications.



Premier point à négocier : le sort du pasteur. Ce dernier se trouve toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ses délégués demandent la levée des poursuites. « On ne peut négocier les poings liés », explique Philippe Ané, son représentant au sein de la délégation envoyée à Brazzaville.



« Nous sommes venus discuter avec la partie gouvernementale pour enrichir l’accord, pour étoffer l’accord, pour apporter quelques rectificatifs à un certain nombre d’éléments qui n’ont pas été pris en compte dès le départ. Les points qui n’ont pas été inscrits - de l’accord -, on va devoir rééquilibrer, recadrer, de façon que l’accord en question soit un accord complet. Les questions notamment liées à la levée du mandat d’arrêt, par exemple. Parce qu’on ne peut pas aujourd’hui désamorcer cette crise avec les mains liées. Donc ce sont ces questions préliminaires qu’il faut que nous voyions avant. Lorsque ces questions seront résolues, je crois que les autres choses suivront. Les autres points devront être exécutés très progressivement, en fonction, bien entendu, de ce que nous aurions arrêté avec la partie gouvernementale », conclut-il.



Deuxième point de négociation : les revendications formulées par le pasteur dans un enregistrement audio diffusé quelques jours après la signature de l'accord de Kinkala par Jean-Gustave Ntondo. Parmi ces revendications : la libération de tous les détenus politiques, l'adoption de la loi d'amnistie générale ou encore l'organisation d'un dialogue inclusif sous l'égide d'observateurs internationaux.



Cette rencontre entre les autorités congolaises et les représentants du leader de la rébellion du Pool n'est donc qu'une première étape. Aucun calendrier n'a encore été fixé.