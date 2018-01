​Connaissez-vous le "trouble du jeu vidéo" ?

L'Organisation mondiale de la santé considère désormais que les jeux vidéo favorisent les troubles du comportement.

La rupture des liens sociaux est l'élément le plus important de cette nouvelle maladie.

Il s'agit d'une rupture flagrante au sein de la cellule familiale, puis dans le cercle professionnel.

L'OMS dispose de peu de données chiffrées sur le phénomène.

Elle affirme que cette maladie entraîne un trouble du sommeil et de l'alimentation des personnes qui en souffrent.

Selon ses experts, un individu doit montrer une addiction anormale au jeu pendant au moins un an avant d'être diagnostiqué comme souffrant de ce trouble.

La maladie va engendrer "un comportement addictif" chez les patients, ajoute l'Organisation mondiale de la santé.

Le "trouble du jeu vidéo" est défini comme étant "un comportement lié aux jeux vidéo sur Internet ou hors ligne, qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu".

Parmi ses symptômes figurent "la poursuite et l'augmentation de l'activité de jeu malgré l'apparition de conséquences négatives".