​Conseil constitutionnel: Guem Sa Bop exige l'annulation de toutes les listes pour vice de procédure

La coalition Guem Sa Bopp a déposé deux recours, ce mardi au Conseil Constitutionnel. L'un pour l'annulation de la liste Bby pour un surplus et l'autre pour irrégularité et vice de procédure. Elle exige l'annulation de toutes les autres listes.



« Nous sommes venus ici au niveau du Conseil constitutionnel pour déposer deux recours. L'un pour l'annulation de la liste bby pour un surplus et l'autre pour irrégularité et vice de procédure. Nous avons tous constaté que le mandataire de Bby avait déposé une liste de parrainage qui avait dépassé le nombre de parrains qui étaient à 52328 au lieu de 52327.

A notre grande surprise le ministre chargé des élections a fendu un arrêté qui indique la recevabilité de la liste de la coalition Bby. Ce que nous avons jugé infondé, et illégal », a déclaré Babacar Justin Mbengue de la coalition Guem sa bop.



Poursuivant ses propos, il ajoute: « Comme l'indique l'article 49 de la Constitution qui est un juge de régularité des opérations électorales au Sénégal et par ailleurs, il était question de noter certaines irrégularités allant dans le sens de vice de procédure. En vérité le 13 mai, la Commission nationale électorale autonome (CENA) a sorti un communiqué pour indiquer qu'aucun mandataire des représentants des partis n'a respecté la limite de dépôt des parrainages. Et ceci constitue une vice de procédure ».



Par ailleurs, interpelle M. Mbengue: ''Nous exigeons l'annulation de toutes les autres listes''.