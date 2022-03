​Conseil des ministres : Macky Sall à travers le concept "Jokko Ak Macky "veut renforcer les actions de proximité et l’écoute des populations

Le président de la République multiplie les mesures et les messages à l’endroit de la jeunesse sénégalaise. Sa dernière trouvaille, "Jokko Ak Macky ", un clin d’œil à la jeunesse. Un concept qui a permis au Chef de l’Etat avec des populations du département de Pikine sur les urgences de la localité et les solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations et requêtes légitimes des citoyens résidents. Le Chef de l’Etat a souligné que la nouvelle stratégie d’écoute et de dialogue avec les jeunes et les autres forces vives de la Nation, va concerner tous les départements du Sénégal et la Diaspora.



En Conseil des ministres Macky Sall a indiqué qu’il a placé « la proximité avec les populations et le dialogue constructif avec les forces vives de la Nation au cœur de la gouvernance publique », qui selon Macky Sall « passe par une écoute permanente des citoyens ».



Le Chef de l’Etat a demandé, au Gouvernement, de « renforcer les actions de proximité et l’écoute des populations, notamment des jeunes et des femmes. Ces derniers doivent disposer de toute l’attention requise pour la résolution de leurs préoccupations en termes de formation, d’insertion, de financement, d’emploi, d’infrastructures sociales de base, d’amélioration de leur cadre de vie ».



Le Président Sall a demandé au Ministre en charge des Collectivités territoriales et au Ministre chargé du Plan, de « lui proposer, d’ici fin mars 2022, un Plan Spécial d’Aménagement et de Développement du département de Pikine ».



Le Chef de l’Etat invite, en outre, le Ministre de l’Emploi à renforcer, en relation avec les Préfets de département, la fonctionnalité des Pôles Emploi et Entreprenariat des jeunes pour « accentuer l’information adéquate et l’accompagnement efficace des cibles jeunes dans le cadre de la mise en œuvre optimale de l’ensemble des composantes (recrutements, formations et financements) du programme " XËYU NDAW ÑI " ».



Le Président de la République demande, également, au Ministre en charge de l’Artisanat d’accélérer le programme de transformation du secteur informel, en relation avec la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), qui devra « simplifier et intensifier ses procédures et modalités de financement des projets et activités dans les 46 départements ».