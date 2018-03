​Constitution de la commission nommée par Me Wade : les libéraux organisent une réunion cruciale ce jeudi

La réunion d’aujourd’hui sera « cruciale» si l’on en croit certains libéraux. En effet, les «rebelles » qui ont fustigé lors de la dernière réunion, le nombre pléthorique et les profils de la part des membres de la commission, ont prévu de confectionner une autre liste plus restreinte composée de gens qui connaissent en profondeur le parti et l’envoyer à Wade pour validation.



Mais, selon le journal «Les Echos» qui donne l’information, le problème n’est autre que Karim Wade. Il est accusé d’être à l’origine de la liste pléthorique de 95 membres en prenant le soin de choisir des gens qu’il « maîtrise».