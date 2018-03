​Construction d’un nouveau Palais à Diamniadio : Idy démonte Macky Sall

Le projet du président de la République de construire un nouveau Palais à Diamniadio ne charme pas pour autant Idrissa Seck. Selon lui, la décision du Chef d’Etat traduit le fait que le président de la République n’a pas conscience des priorités.



«Je pense qu’il a des chantiers beaucoup plus importants que de construire un nouveau Palais. Nous faisons face à de sérieux problèmes de sécurité. La première demande des populations, c’est la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. Et, c’est la première fonction de l’Etat », a rappelé l’ancien Premier ministre, de Touba où il se trouve actuellement.



Si l’on en croit à Idrissa Seck, «l’immense chantier d’une justice indépendante», les difficultés de l’économie ainsi que l’éducation avec la lancinante question des accords signés avec les enseignants, sont les chantiers importants qui devraient pousser le chef de l’Etat à revenir à la raison.



«Le savoir est le bien économique le plus précieux. C’est le seul bien économique qu’on puisse vendre sans s’en déposséder. Et, il est au centre la compétition mondiale du 21 siècle. Donc, le gouvernement doit respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants», a-t-il ajouté.



Le leader de Rewmi est d’avis que l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) s’est trompée de « cible». «Les services de Saer Niang devaient commencer par épingler le président de la République lui-même. Puisque, dit-il, le chef de l’Etat est le champion de la mal-gouvernance».