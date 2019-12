​Construction d’un quai de pêche à Mbour: « la population a finalement accepté le projet » (Ministre)

L’information a été donnée par le ministre de l’Intérieur. Selon Aly Ngouille Ndiaye, la population de Mbour qui avait manifesté contre la construction d’un deuxième quai de pêche, a finalement accepté le projet. Il a fait cette annonce à la fin de la rencontre avec les propriétaires des maisons démolies de Tivaouane Peulh, dans la banlieue dakaroise.



Pour rappel, onze (11) pêcheurs ont été arrêtés puis déférés au parquet suite aux violentes manifestations qui ont eu lieu à Mbour lundi dernier. Ces pêcheurs sont poursuivis pour quatre (4) chefs d’accusation: troubles graves à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incitation à la violence et coups et blessures volontaires contre agents de forces publiques dans l’exercice de leur fonction.