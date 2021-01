​Construction d’une université arabo-islamique : les arabisants du Sénégal rappellent à Macky Sall ses promesses

Les arabisants du Sénégal réclament leur université. Le mouvement des arabophones rappelle au président de la République Macky Sall, cette vieille promesse sur la réalisation de ce projet.



« Nous, nous sommes entretenus près de 2 mois. Maintenant, la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivée aujourd’hui, il s’agit de dire ou de demander à l’Etat du Sénégal, et au président de la République de réaliser sa promesse de 2013-2014. Il s’agit de construire au Sénégal une université arabo-islamique. Nous demandons à l’Etat de créer un fonds d’appuis à l’insertion et à l’entreprenariat des diplômés en langue arabe », réclame Souleymane Mouhamet Gadiaga leur porte-parole.



Poursuivant sa réaction, M. Gadiaga soutient que le contexte, aujourd’hui, est favorable à la création de ce fonds. L’autre point, dit-il : « C’est faire à ce que le baccalauréat arabo-islamique soit évalué aujourd’hui. Nous demandons que le BFEM et le CFEE soient réinstaurés », livre Walf radio.