​Contamination de 10 enseignants à Ziguinchor: l'Inspecteur Made Faye charge les chefs d’établissement scolaire qui ont passé l'info sur WhatsApp

L’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Ziguinchor est très remonté contre les chefs d’établissement scolaire de la localité. Ces derniers ont fait circuler des enregistrements dans les réseaux sociaux sur la contamination au coronavirus de dix (10) enseignants. Dans un communiqué, Made Faye se dit choqué et abasourdi d’entendre des enregistrements vocaux de chefs d’établissement.



« Je me demande quelles sont les intentions des auteurs de tel propos malveillant, stigmatisant et irresponsable », déclare l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Ziguinchor.



Pour rappel, c'est à la suite de tests effectués sur des enseignants à Ziguinchor que le ministère de l'Education, sur instruction du Premier ministre a sorti un communiqué dans la nuit de lundi à mardi pour annoncer le report de la reprise des cours.