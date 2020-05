​Contrat entre la Senelec et Akilee : le FRAPP continue à déplorer la cherté du prix de l'électricité

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) continue à déplorer la cherté du prix de l'électricité, et exige une baisse pour tous les citoyens ainsi que sa disponibilité pour tous et partout au Sénégal. Il exprime son inquiétude et sa préoccupation face à la situation qui prévaut actuellement à la Senelec.



Après avoir rencontré à son siège le Sutelec, le mercredi 20 mai, le FRAPP compte demain vendredi 22 mai, rencontré le DG d'Akilee. Ce, pour lui permettre de donner son point de vue, la semaine prochaine, sur la question du contrat entre la Senelec et Akilee.



Selon le FRAPP qui se félicite de la libération des frères Gningue, « les éléments de nos forces de défense et de sécurité ne peuvent se comporter comme les colons le faisaient pendant la période coloniale ».



Dans le communiqué qui nous est parvenu le FRAPP dénonce « la cabale policière et judiciaire qui s'est abattue sur la famille Gningue rien que pour ne pas avouer que le commissariat de police de Thiaroye s'est comporté de façon scandaleuse ».



Toujours dans le communiqué, le Front dénonce un certain nombre de cas : la collusion entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la justice sur cette affaire, exige la lumière dans les affaires Pape Sarr, Abdoulaye Timera, Seck Ndiaye, Elimane Touré...impliquant des forces de défense et de sécurité qui ont violenté, torturé jusqu'à la mort des citoyens.



Mais aussi le FRAPP dénonce la sévérité du verdict contre leur camarade Abdou Karim Gueye qui a été condamné à 03 mois de prison et exige sa libération dans les meilleurs délais.