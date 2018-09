​Contrôle des signatures du parrainage: Mame Adama Gueye étale ses inquiétudes

Candidat à la présidentielle de 2019, le président du mouvement Sénégal Bou Bess, Mame Adama Gueye, a étalé ses inquiétudes par rapport au contrôle des signatures pour le parrainage. L’avocat a demandé à être renseigné par le Conseil constitutionnel.



«Jusqu’à preuve du contraire, nous ne pensons pas que le Conseil constitutionnel dispose des outils techniques et technologiques pour assurer un contrôle effectif des parrainages », a affirmé Mame Adama Gueye sur la Rfm.



Ce contrôle, selon Me Gueye aurait du se faire sur la base de logiciel développé et testé. Nous n’avons de connaissance de logiciel détenu par Conseil constitutionnel pour exercer de manière affectif ce contrôle, dit-il.



L’autre inquiétude de Mame Adama Gueye c’est qu’il est « probable que le Conseil constitutionnel s’appui sur l’administration. Et le problème juridique que ça poserait est que la loi ne prévoir pas un contrôle par l’administration », fait-il savoir.



« Ce serait totalement illégal que le Conseil constitutionnel s’adosse sur l’administration et ne dispose d’aucun moyen de contester les rapports qu’elle fera. Nous attirons l’attention de l’opinion sur les risques qui pourraient résulter de cette situation », prévient-il.