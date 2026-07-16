​Coopération Sénégal-Égypte : 40 nouvelles bourses d’études annoncées pour les étudiants sénégalais

Dans le cadre du renforcement de la coopération éducative entre le Sénégal et l’Égypte, quarante nouvelles bourses d’études seront accordées à des étudiants sénégalais dès l’année prochaine.



L’annonce a été faite par l’ambassadeur d’Égypte au Sénégal, Khaled Aref, le 15 juillet 2026, en marge d’un panel consacré aux relations égypto-sénégalaises. « Dans le cadre du programme de coopération éducative entre le Sénégal et l’Égypte, l’année prochaine, il y aura 40 bourses en plus », a déclaré le diplomate.



Organisée autour du thème « Relations égypto-sénégalaises : fondements historiques et perspectives stratégiques », la rencontre a également été marquée par la remise de passeports, de visas et de billets d’avion à huit étudiants sénégalais bénéficiaires de bourses pour poursuivre leurs études à l’université Al-Azhar du Caire.



Khaled Aref a rappelé que la formation du capital humain constitue un axe majeur de la coopération entre les deux pays, soulignant que l’université Al-Azhar accueille depuis plusieurs décennies des générations d’étudiants sénégalais.



Représentant le gouvernement sénégalais, Gorgui Dieng, conseiller technique au ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a salué l’engagement de l’Égypte en faveur de la formation de la jeunesse sénégalaise.



« Au nom du gouvernement du Sénégal et du président de la République, nous remercions sincèrement le gouvernement égyptien pour les efforts qu’il déploie depuis des décennies au profit des populations sénégalaises », a-t-il indiqué.



Selon l’APS, cette coopération universitaire s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du partenariat stratégique entre Dakar et Le Caire, notamment dans les domaines de l’éducation, de la recherche et du développement des compétences.