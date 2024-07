​Coopération Sénégal/Japon: un don de 492 millions de F CFA en renfort dans la santé, la sécurité et l'agriculture

Le ministre de l'Économie, du plan et de la Coopération, Dr Abdourahmane Sarr et l'ambassadeur du Japon au Sénégal M.Izawa Osamu, ont signé des conventions de, dont d'un montant global de 492 millions de F CFA.



Le Japon à travers ce don, veut aider le Sénégal à se renforcer dans les secteurs de l'agriculture, de la sécurité, de la santé et dans la prise en charge du Capital humain.



Cette cérémonie de signature s'est faite en présence de plusieurs personnalités importantes, parmi lesquelles la Directrice générale du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, Marième Soda Ndiaye, M. Pape Magueye Diop du Centre d'action anti-mines au Sénégal et M. Hiromichi Morishita, Représentant Résident du programme JiCA.



Cet acte diplomatique, témoigne des relations de cordialité et d'amitié entre les deux nations, visant à renforcer les secteurs vitaux pour le développement durable et la résilience face à certaines crises.