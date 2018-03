​Coopération Sénégal-japon : 6, 6 milliards de F Cfa pour aménager les quais de pêche de Mbour et Joal

Dans le but d’assurer la distribution stable de produits halieutiques à hauteur de valeur ajoutée issus de la pêche artisanale et destinés à l’exploitation, le Sénégal et le Japon ont signé un projet d’aménagement de quais de pêche à Mbour à hauteur de de 6, 635 milliards de F Cfa.



Selon le ministre des Finances, cette somme permettra «la mise en place de deux quais de pêche à Mbour et Joal dans le but d’améliorer les conditions d’hygiène et de salubrité dans les installations aménagées ; de séparer les zones de débarquement des produits halieutiques destinés à la consommation à l’intérieur du pays et ceux destinés aux exportations ; d’agréer de manière durable les installations aménagées pour l’exportation vers l’Union européenne et les autres destinations».



Ce qui se traduira, de l’avis de Amadou Bâ, par un progrès notable dans le domaine de la pêche en général et en particulier de la pêche artisanale.