​Coopération Sino-Sénégalaise : Abdourahmane Sarr appelle à une nouvelle phase de partenariat stratégique

​Le Forum des investissements des entreprises chinoises, placé sous le thème « les entreprises chinoises contribuent au développement du Sénégal », a servi de tribune au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, pour saluer l'engagement des entreprises chinoises et tracer les perspectives d'une coopération bilatérale élargie et approfondie. Le ministre a appelé à une nouvelle phase de partenariat stratégique, soulignant l'importance de renforcer les liens économiques, culturels et humains entre les deux pays.



Dans son allocution, le M. Sarr a souligné que cet événement n'était pas seulement une réunion, mais un « acte de foi dans l’esprit de cette coopération », fruit de décennies de relations fondées sur la solidarité Sud-Sud et une vision partagée de progrès. Il a rappelé l'impact concret de cette collaboration : « Aujourd’hui, notre pays compte plus de 100 entreprises chinoises bien implantées sur notre sol qui opèrent dans des activités aussi variées que les autoroutes, les ports, les usines, les centres de données et j’en passe. Elles participent ainsi, de manière active, à notre transformation économique ».

Il a ensuite invité à une réflexion commune pour aborder la « prochaine phase de notre partenariat » afin d'en tirer un meilleur profit, en pensant aux modèles économiques de demain capables d'embrasser les nouveaux défis et les multiples opportunités.



​Abdourahmane Sarr a mis en avant plusieurs domaines prioritaires pour un co-développement renforcé avec le secteur privé chinois. Il s’agit d’industrialisation et compétitivité. Le Sénégal souhaite favoriser la création de zones industrielles intelligentes, intégrant des unités de recyclage et d’économie circulaire (déchets plastiques, électroniques, agricoles). Un appel a été lancé pour l'établissement de centres de formation technique en partenariat avec des écoles chinoises afin de former la jeunesse aux métiers de l’industrie, ainsi que la mise en place de dispositifs de sous-traitance locale pour intégrer les PME sénégalaises. Il y a la souveraineté Alimentaire et Agro-Innovation, avec l'agro-industrie a été identifiée comme un levier majeur.



Invitation des entreprises chinoises



M. Sarr a encouragé les opérateurs chinois et nationaux à investir dans des chaînes de valeur agricoles intégrées, de la semence à la distribution. Il a notamment proposé la création d'un Hub Sino-Sénégalais de l’Agro-Innovation à Diamniadio, dédié aux semences résistantes, aux drones agricoles et à la logistique froide.



​Sur la transition énergétique, il a souligné que « le Sénégal s'est fixé l'objectif d'atteindre 40 % d'énergie propre dans sa puissance électrique installée d'ici 2030. Le ministre a invité les entreprises chinoises à implanter des usines locales de panneaux solaires et de véhicules électriques, à développer des mini-réseaux solaires ruraux avec stockage, et à investir conjointement dans le gas to power ».



​Le ministre a aussi noté la transformation numérique. Fort de l'adoption du New Deal technologique, le Sénégal a invité l'expertise chinoise à déployer son savoir-faire dans le numérique. Les pistes de collaboration incluent le développement de parcs technologiques « Digital Bridge », d'incubateurs communs, et de centres de formation en cybersécurité et data science.

En conclusion, Abdourahmane Sarr a salué la décision de l’Association des Entrepreneurs Chinois au Sénégal (AECS) de contribuer à la diffusion simplifiée du code du travail, du code fiscal et de la Loi douanière CEDEAO. Il y voit « un geste fort de responsabilité sociale des entreprises ».





« Le Sénégal ne cherche pas seulement des capitaux. Il cherche des partenaires stratégiques, capables de l’accompagner dans sa quête d’essor économique suivant une logique de collaboration mutuellement bénéfique », a-t-il affirmé, réaffirmant l'ambition du pays d'offrir un cadre des affaires correspondant aux meilleurs standards internationaux.