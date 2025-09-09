​Coopération Sino-sénégalaise : la ville de Rufisque envoie ses premiers boursiers à Zhoushan

Dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée entre la Ville de Rufisque et la Ville de Zhoushan en Chine, trois étudiants sénégalais ont reçu des attestations de bourses d'études. Une cérémonie officielle s'est tenue lundi, présidée par le maire Dr Oumar Cissé et en présence de représentants de l'Ambassade de Chine au Sénégal.



Les trois lauréats, sélectionnés parmi neuf présélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, s'envoleront pour la Chine afin de poursuivre un Master de trois ans à l'université Zhejiang Ocean University. Leurs domaines d'étude, directement liés aux termes du partenariat, sont l'aquaculture, la biologie marine, ainsi que la transformation et la sécurité des aliments.



Le Dr Oumar Cissé a souligné la transparence du processus de sélection : « Nous avons mis en place une commission et avons publié des avis dans la presse ». Il a ajouté que les candidats ont été interviewés par vidéoconférence par un jury de l'université chinoise elle-même avant d'être choisis.



« Ces jeunes boursiers sont des ambassadeurs de la ville de Rufisque. Au-delà de leur mission d'étudiants, ils sont les vitrines de la ville », a déclaré le Dr Cissé.



Madame Ly, ministre conseillère et représentante de l'Ambassadeur de Chine, a félicité les lauréats et leur a souhaité un « excellent séjour en Chine ». Elle a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade de Chine à renforcer la coopération entre les deux pays, en soulignant l'importance des échanges et de l'amitié.



Pour rappel, ce programme de bourses est le premier volet d'un accord de partenariat signé en septembre 2024 entre les deux municipalités. Cet accord couvre une dizaine de domaines, notamment la pêche, le commerce des produits aquatiques, le développement durable, l'éducation, la santé, la culture et le tourisme.