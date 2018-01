​Coopération entre Sénégal-Luxembourg : Un 4ème PIC signé pour renforcer le système éducatif et sanitaire

Le président de la République Macky Sall a soutenu lors d’une conférence de presse co-animée avec le Grand-Duc Henry Albert Marie Guillaume que le PIC IV concernera essentiellement la santé et la formation technique et professionnelle, deux domaines prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE).



«Cette collaboration qui a duré depuis plus de 31 ans entre le Sénégal et le Luxembourg, va intervenir dans beaucoup de domaines, dont celle de la santé, de l’hydraulique, de l’enseignement technique et professionnel et du développement local », a soutenu le Président Sall.



Avant d'indiquer que, le chef du gouvernement ambitionne de poursuivre la coopération à un niveau très élevé afin de renforcer l’investissement privé entre les deux pays, avant de saluer la tenue du Forum économique pour stimuler les échanges.