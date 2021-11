​Coopération sino-africaine: Dakar prépare la 8eme conférence ministérielle pour promouvoir le développement durable

La réunion d'information avec les ambassadeurs africains sur la préparation de la huitième (8eme) conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), s’est tenue ce jeudi à Dakar sous la présidence de Madame Aissata Tall Sall, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Cette rencontre devrait permettre d’approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère.



« La rencontre d'aujourd'hui est très importante, car elle nous donne l'occasion de poursuivre le travail déjà entamé par le Groupe des Ambassadeurs Africains accrédités à Beijing pour coordonner la préparation de la 8ème Conférence Ministérielle du FOCAC. Aussi voudrais-je vous fournir quelques informations relatives à la rencontre de Dakar. D'abord sur le thème retenu : Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère », a déclaré Aissata Tall Sall.



Selon elle, sur son volet scientifique, cette conférence adoptera quatre (04) documents que sont : la Déclaration de Dakar de la 8eme Conférence ministérielle du FOCAC, le Plan d'Action de Dakar (2022-2024), la Vision 2035 de la Coopération Chine-Afrique et la Déclaration sino-africaine sur la coopération sur le changement climatique.



« Aujourd'hui, le Sénégal se prépare à accueillir, à Dakar, les Ministres chinois et africains en charge des Affaires étrangères et du Commerce, dans le cadre de la réalisation de notre ambition commune de construire une communauté de destin encore plus solide. Nous devons également, pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, raffermir notre coopération et rester concentrés sur l'objectif d'un partenariat stratégique fort, offrant de nouvelles opportunités à nos populations et à nos entreprises », dit-elle.



Pour Madame le ministre, « la 8eme Conférence ministérielle du FOCAC aura pour mission principale d'évaluer la mise en œuvre du suivi du Sommet de Beijing de 2018. Ce sera également l'occasion de faire le bilan de la coopération solidaire sino-africaine dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et de définir les orientations de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir et au-delà ».