​Coronavirus : appel à la vaccination en France, vigilance dans l'Est

Plus de 8,3 millions de contaminations sont enregistrés dans le monde. Particulièrement virulent, le virus Sars-Cov-2, responsable de la pandémie de Covid-19, a causé plus de 449 000 décès, selon les statistiques de l'Université John Hopkins. La pandémie est préoccupante particulièrement au Brésil, en Inde, au Chili. En Chine, une centaine de nouveaux cas sont déclarés à Pékin qui accélère la reprise de ses mesures sanitaires : refermer ses écoles, annuler plusieurs vols et dépister massivement les habitants dans la crainte d'une deuxième vague.



En France, 5 semaines après le déconfinement, "le virus continue à circuler, sur l'ensemble du territoire national, la prudence doit demeurer afin d'éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés (clusters)" recommande le ministère de la Santé. Au total, 29 575 personnes sont mortes du Covid-19 en France et 158 174 ont été testées positives au virus depuis le début de l'épidémie. Lundi prochain, le retour à l'école sera obligatoire pour les enfants. Les distances ne seront plus imposées dans les classes de maternelles, le port du masque sera non obligatoire pour les enseignants...



Parmi les dernières informations, la Haute Autorité de Santé appelle à reprendre les vaccinations sans délais en France, le second tout des élections municipales se prépare avec de nouvelles consignes et le Conseil scientifique appelle à la vigilance dans trois départements de l'Est. Côté frontières, la réouverture de celles à l'intérieur de l'Europe est effective depuis lundi 15 juin, et celle des frontières extérieures, c'est-à-dire, avec les autres pays hors Union européenne, interviendra à partir du 1er juillet.