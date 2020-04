​Coronavirus aux Etats-Unis : 1 303 décès de plus, Trump prêt à faire payer des milliards à la Chine

Un très léger mieux. En 24 heures, selon les données publiées dans la nuit par l'université Johns-Hopkins, les Etats-Unis ont déploré 1 303 décès dus au nouveau coronavirus, 27 de moins que la veille. Cela porte à 56 144 disparitions le bilan de l'épidémie dans le pays. Ainsi plus d'un quart des 210 000 décès liés au Covid-19 dans le monde ont-ils été recensés aux Etats-Unis.



Près d'un million de personnes ont été infectées (992 979 précisément) depuis le début de la pandémie, selon les données arrêtées lundi soir.



Après s es propos malheureux d'injection de lumière ou de « désinfectant » dans le corps, Trump s'était fait discret ce week-end. Lundi, il a renoué avec l'exercice du briefing quotidien, depuis les jardins de la Maison Blanche.



Il a évoqué la possibilité de demander à la Chine de payer des milliards de dollars de réparations pour les dommages causés par le virus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan. « Nous n'oublierons jamais ces gens qui ont été sacrifiés à cause d'une incompétence, ou peut-être autre chose », la maladie « aurait pu être arrêtée à la source », a déclaré Donald Trump, pointant Pékin du doigt.



Une douzaine de rapports d'alerte remis

Pourtant, le Washington Post a révélé lundi soir que le président américain avait été à maintes reprises alerté sur les dangers du nouveau coronavirus. Au moment où le businessman minimisait la gravité du covid 19, plus d'une douzaine de rapports de ses services de renseignements lui ont été remis en janvier et février, qui tous faisaient état de la menace.



Le Washington Post cite comme sources, sans les nommer, d'actuels et d'anciens membres de l'administration. Pendant des semaines, ces briefings quotidiens ont tracé le cheminement et l'expansion du virus, avertissant aussi la Maison Blanche que la Chine semblait en dissimuler la force de propagation du virus et sa capacité létale.



Ces rapports soulignaient les conséquences extrêmement graves, sur les plans politique et économique, d'une telle crise. Le quotidien cite des membres de l'entourage présidentiel qui confient que Donald Trump ne lit pas les remontées quotidiennes de ses services et qu'il s'irrite même de devoir en écouter les présentations à l'oral.



Si le président a imposé des restrictions aux voyages entre les Etats-Unis et la Chine vers la fin janvier, il a attendu le 13 mars pour déclarer l'état d'urgence nationale, forcé par la situation dramatique qui se déroulait à New York. Entre-temps, il a minimisé le virus, estimant que la survie de la première économie mondiale prévalait. Ce n'est que fin mars qu'il a semblé prendre la mesure du danger véritable.