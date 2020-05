​Coronavirus : course mondiale au vaccin, le bilan en France ce soir

La pandémie de coronavirus apparue en Chine en décembre 2019, a désormais contaminé 4,58 millions de personnes dans le monde et fait près de 309 100 morts. En France, le bilan est de plus de 141 356 cas et 27 625 morts au 16 mai au soir, selon le ministère de la Santé, soit 96 décès en plus sur les dernières 24 heures, un chiffre en baisse au sixième jour du déconfinement. La pression hospitalière se réduit progressivement de jour en jour, avec 71 malades graves en moins en réanimation et la réouverture de lits pour des malades non Covid-19.



Sur la dernière carte des départements figurent 32 départements classés "rouge", principalement l'Ile-de-France, le quart Nord-Est et Mayotte, et 69 départements "verts". Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne la nouvelle attestation exigée lorsque le déplacement conduit à sortir d'un périmètre défini par un cercle d'un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est calculée "à vol d'oiseau") ou du département.



La France est le 7e pays du monde le plus touché en nombre de cas et le 4e en termes de mortalité. La première phase de déconfinement est établie jusqu'au 2 juin. Elle permettra de vérifier que les mesures mises en œuvre suffisent à contenir l'épidémie. Et d'envisager les mesures pour la phase suivante : du 2 juin jusqu'à l'été.



Le pays le plus impacté par l'épidémie de Covid-19 dans le monde est les Etats-Unis (1,45 million de cas et 87 840 décès selon l'Université John Hopkins). Viennent ensuite la Russie (272 000 cas - 2 530 morts), le Royaume-Uni (241 450 cas-34 540 morts), l'Espagne (230 690 cas-27 560 morts), et l'Italie (223 880 cas - 31 600 morts).



Pour le moment, les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens et une attestation de déplacement dérogatoire doit être présentée à chaque personne voulant entrer en France depuis le 8 avril.