​Coronavirus dans le monde, 382 morts aux Etats-Unis et 612 au brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce lundi 15 juin 2020. On recense près de 8 millions de cas dans le monde et plus de 430.000 décès dus au Covid-19. L'Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie. L'Europe se déconfine progressivement tandis qu'une possible seconde vague arrive en Chine.

Ce lundi 15 juin, le virus Covid-19 touche 7.914.188 cas confirmés et a fait au total 433.458 morts dans le monde. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Alors que la situation s'améliore en Europe, le nombre de cas bat des records dans le monde. En effet, on recense plus de 100.000 cas par jour, en Amérique latine et en Asie.



Le bilan des États-Unis est en net baisse ce lundi 15 juin, le plus bas depuis des semaines. Le pays compte 2.094.069 cas. Selon l'institut Johns Hopkins, le nombre de décès ce jour est de 382 morts en 24h (734 hier), soit 115.729 décès au total. Le pays continue de déclarer autour de 20.000 nouveaux cas par jour, le virus s'étant déplacé. Selon une moyenne de onze modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l’université du Massachusetts, le nombre de décès de la COVID-19 devrait avoisiner les 130 000 morts dans le pays d’ici le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. L'épidémie s'est déplacé vers le sud et l'ouest du pays mais l'administration du président Trump a déjà prévenu que toute nouvelle fermeture de l'économie en cas de seconde vague était exclu.



Le Brésil devient le 2e pays le plus endeuillé au monde à cause du coronavirus. Il enregistre ce lundi 15 juin, 612 morts en 24h. Le pays déclare 867.624 cas recensés et 42.720 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le Brésil a supprimé des mois de données sur la pandémie dans le pays du site Web du gouvernement, le ministère de la Santé a déclaré qu’il ne communiquerait désormais que les cas et les décès au cours des dernières 24 heures, ne donnant plus un chiffre total comme le font la plupart des pays. Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui minimise la pandémie depuis le début et prône la reprise des activités économiques, a suscité un tollé après avoir demandé jeudi soir à la population de filmer des hôpitaux pour vérifier leur occupation.



La Chine est confrontée à une seconde vague avec l'apparition de 177 cas dans le pays ce jour, le plus haut niveau depuis mai. 10 autres quartiers de Pékin viennent d'être reconfinés (21 au total) et un second marché a du être fermé. Le pays dénombre 84.335 cas au total et 4.638 morts ce lundi 15 juin, aucun décès en 24h mais deux personnes en état grave.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état de 157.220 cas confirmés et de 29.398 morts au total. On recense ce dimanche 14 juin, 9 morts en 24h en milieu hospitalier. Selon les dernières données mises à jour, le nombre de décès en EHPAD et EMS est de 10.384 morts. Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 19.023. La France rouvre ses frontières pour le continent et s'apprête à rouvrir ses frontières hors Espace Schengen à compter du 1er juillet. Toute la France passe en zone verte à l'exception de Mayotte et la Guyanne. Les écoles et collèges redeviennent obligatoires à compter du 22 juin. Découvrez toutes les annonces du Président ce dimanche soir.



En Italie, le bilan remonte. On compte 44 décès de plus en 24h (78 la veille) ce dimanche 14 juin, portant le nombre de morts à 34.345 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 236.651. L'Italie a rouvert ses frontières ce 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. Deux nouveaux foyers de coronavirus sont apparus ces derniers jours à Rome : l'un dans un hôpital, l'autre dans un immeuble squatté qui a été mis en quarantaine, suscitant l'inquiétude des autorités sanitaires. Au total, ces deux nouveaux foyers comptabilisent plus d'une centaine de personnes contaminées, pour cinq décès.



Au Royaume-Uni, le bilan baisse ce jour. Le pays comptabilise 295.889 cas et 41.698 morts au total. On compte ce dimanche 14 juin, 36 morts en 24h (181 hier). Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs à partir de ce lundi, même en provenance de la France finalement. La France a annoncé une mesure de réciprocité en retour. Le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, a reconnu devant la presse que la décision d’imposer cette quarantaine était plus politique que scientifique. L’un des épidémiologistes les plus reconnus au Royaume-Uni, le professeur Neil Ferguson, a livré le 10 juin devant une commission parlementaire son rapport sur la pandémie dans le pays. Mis en place une semaine plus tôt, le confinement aurait permis de réduire « au moins de moitié le nombre final de morts ».



L'Espagne compte 26 décès au cours de la semaine. Le nombre de morts au total n'a pas changé ce samedi 13 juin, il s'élève donc toujours à 27.136. Le pays compte désormais 243.605 cas recensés. Le pays compte 130 nouveaux cas en une journée. L'Espagne rouvrira finalement ses frontière à l'UE le 21 juin à l'exception du Portugal pour le 1er juillet. Le pays a mis fin à l'état d'alerte.



Au Chili, l'épidémie s'accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières et un bilan qui ne cesse de grimper. Le pays dénombre 174.293 cas recensés et 3.323 (+453) morts au total.



Au Mexique, l'épidémie progresse avec 269 décès recensés en 24h. Le pays compte actuellement 146.837 cas et 17.141 morts au total. Lors de la même conférence de presse, Hugo Lopez-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, chargé de la stratégie contre la pandémie au Mexique, a déclaré que les prévisions sur l’évolution de la maladie avaient été dépassées. Il a déclaré que le bilan final pourrait avoisiner les 30.000 morts mais n'a pas donné de délai.



La situation s'aggrave au Pérou. Le pays compte ce lundi 15 juin 229.736 cas de contaminations et 6.688 (+380 en 24h) décès, c'est le second pays le plus touché en Amérique latine après le Brésil. La situation est jugée catastrophique dans les hôpitaux. Deuxième en nombre de contaminations en Amérique latine, le Pérou (33 millions d'habitants) est troisième en nombre de morts derrière le Brésil et le Mexique. Le pays a libéré 1.500 détenus condamnés à des peines légères afin de réduire la surpopulation dans ses prisons, a annoncé ce dimanche le gouvernement.



En Russie, le bilan du nombre de morts continue de grimper ce lundi 15 juin 2020. Les autorités comptent désormais 528.267 cas détectés pour 6.938 morts dont 119 décès ces dernières 24h. Le maire, Sergueï Sobianine, a annoncé lundi la levée de l’«auto-isolement» à domicile instauré fin mars et du régime de laissez-passer obligatoire pour tous les Moscovites. Le port du masque dans la rue, et du masque et des gants dans les lieux fermés et les transports, restent toutefois obligatoire dans la mégapole de 12 millions d’habitants. Le déconfinement se fera par étape les 9, 16 et 23 juin avec les commerces, restaurants, services à la personne et lieux de loisir. Une nouvelle méthode de comptage est appliquée en Russie selon les conseils de l'OMS, la différence est notable. Le pays a enregistré 2 712 morts du Covid-19 en avril, soit plus du double des décès recensés auparavant, selon les chiffres publiés samedi par l'agence publique Rosstat.



En Inde, la pandémie frappe lourdement et ne cesse de progresser. Les cas se multiplient dans les campagnes, les travailleurs étant retournés chez eux, propageant ainsi le virus. L'Inde recense, ce dimanche 15 juin 2020, 332.424 cas confirmés et 9.520 (+325) morts. Le pays, malgré la propagation du virus, rouvre ses lieux de culte et ses centres commerciaux.



La Belgique est l'un des pays qui testent le plus dans le monde. Au dernier bilan ce lundi 15 juin, on dénombre 71 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 60.029 le nombre de cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.661 décès (+6 en 24h). La Belgique a annoncé l'ouverture de ses frontières avec les autres pays de l'UE.



En Corée du Sud, suite à la réapparition de foyers de contaminations dans des lieux à forte concentration de population, le pays teste un nouveau système de traçage. Il devrait être déployé la semaine prochaine dans les boîtes de nuit, les salles de gym, les cinémas ou encore les églises du pays. On compte à ce jour 12.121 cas pour 277 décès déplorés (+0 en 24h).



En Iran, l'épidémie s'aggrave avec une augmentation du nombre de morts. Le pays recense 107 décès en 24h, soit 8.837 au total. Le pays comptabilise désormais 187.427 cas déclarés. Les chiffres officiels témoignent d'une accélération de la propagation de la maladie depuis le début du mois de mai. Selon l'Organisation iranienne des Moudjahidine du peuple d'opposition iranienne (PMOI / MEK), ce serait plus de 50.700 décès qui seraient en recensés à travers les 327 villes des 31 provinces d'Iran, soit 6 fois plus que les chiffres officiels.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 44.598 cas au total et 1575 décès dont 91 ces dernières 24h. Depuis le 25 mars, le gouvernement égyptien impose un couvre-feu nocturne constamment renouvelé, qui varie entre neuf et 13 heures, pour freiner la propagation du virus.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas a grimpé, 192 en 24h. Le pays compte ce lundi 15 juin 186.461 cas recensés pour 8.791 décès (+4) selon l'Institut Robert Koch (RKI). Le gouvernement allemand a décidé mercredi de lever à partir du 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe décrétées en mars en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.



Au Portugal, le déconfinement se poursuit progressivement. On compte ce lundi 15 juin, 36.690 cas et 1.517 morts (+5). Le pays se dit prêt à accueillir les voyageurs cet été. Le Portugal devient le premier pays européen à recevoir le label "Safe Travels", censé rassurer les touristes et aider à relancer le secteur du tourisme.



La Suède approche la barre des 5.000 morts depuis le début de l'épidémie. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. Le pays recense 4 fois plus de décès que les pays voisins et figure désormais au 5e rang mondial en taux de mortalité. La Suède reconnaît s'être trompée dans le choix de ne pas confiner la population. Le non-confinement n'a pas empêché l'effondrement de l'économie du pays et certains pays refusent l'ouverture des frontières. On compte ce dimanche 14 juin 51.614 cas infectés et 4.874 décès.



Le Japon compte 17.369 cas recensés au total et 927 (+0) décès ce lundi 15 juin. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans tout le Japon. Pour relancer le tourisme, le gouvernement a dégagé un budget de 1.700 milliards de yens (14 milliards d'euros). Le pays annonce un plan de vaccination pour juin 2021.



Le Maroc a entamé son déconfinement progressif par zone. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 juillet. Le pays compte 101 nouveaux cas de contaminations et 8.793 cas au total, mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 212 décès (+0 en 24h). Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint, que les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre le plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de manière progressive.



La Pologne, qui compte actuellement 29.392 cas de contaminations et 1.247 (+10) morts dues au Covid-19, signale une forte augmentation des cas principalement chez les travailleurs de mine.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire depuis ce 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 21.999 cas et 1.410 (+16) décès dus au Covid-19.



La Suisse compte ce lundi 15 juin, 1.938 (+0) décès pour 31.117 cas déclarés. Le pays a décidé de rouvrir plus tôt ses frontières avec tous les pays de l'UE le 15 juin, une mesure réclamée par l'Italie.



En Algérie, le gouvernement a décidé ce 13 juin de maintenir le confinement partiel tout en allégeant le couvre-feu dans la plus grande partie du pays en raison du nombre encore élevé de contaminations. 19 Wilayas ont levé le confinement totalement tandis que 29 autres restent soumis à des restrictions. On dénombre ce lundi 15 juin, 10.919 cas recensés et 767 décès (+7) dus à l'épidémie.



L’épidémie se développe en Afrique mais reste modéré. L'Afrique du Sud compte 70.038 cas recensés ce lundi 15 juin et 1.480 (+57) morts.

