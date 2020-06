​Coronavirus dans le monde, 568 morts aux Etats-Unis et 1221 au brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce dimanche 21 juin 2020. On recense près de 8,9 millions de cas dans le monde et plus de 460.000 décès dus au Covid-19. Le bilan s'alourdit en Amérique latine et le monde fait face a de nouveaux clusters.



Ce dimanche 21 juin, le virus Covid-19 touche 8.791.794 cas confirmés et a fait au total 464.465 morts dans le monde. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Alors que la situation s'améliore en Europe, le nombre de nouveaux cas bat des records dans le reste du monde. En effet, on recense plus de 100.000 nouveaux cas par jour dans le monde.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas grimpe, on recense 687 nouveaux cas en 24h. Le pays compte ce dimanche 21 juin 189.822 cas recensés pour 8.882 décès (+1) selon l'Institut Robert Koch (RKI). Après trois mois de contrôles instaurés en réponse à l’épidémie de Coronavirus, l'Allemagne a finalement bousculé son programme, avançant la réouverture de sa frontière avec la France de 24 heures. Les frontières franco-allemandes sont ouvertes depuis ce 15 juin. L'Allemagne a enregistré une nouvelle flambée d'infection de coronavirus dans un abattoir où 1000 personnes ont été testées positives depuis le début de la semaine. Une campagne massive de dépistages a été lancée au sein de l’entreprise mais aussi plus globalement dans la ville en raison des contacts possiblement engagés par des cas positifs dans leur vie quotidienne.



Le bilan des États-Unis est en baisse. Ce dimanche 21 juin, le pays compte 2.255.119 cas. Selon l'institut Johns Hopkins, le nombre de décès ce jour est de 568 morts en 24h (705 hier), soit 121.979 décès au total. L'épidémie s'est déplacé de New-York et du nord-est du pays vers large bande recouvrant le sud et l'ouest. L'État de Floride a enregistré un nouveau record de cas de coronavirus vendredi avec près de 3822 personnes infectées en 24 heures, un chiffre minimisé par son gouverneur, qui assure que la plupart sont des jeunes asymptomatiques.



Le Brésil dépasse ce jour la barre des 1 millions de cas et continue de s'alourdir. Il enregistre ce dimanche 21 juin, 1221 morts en 24h. Le pays déclare 1.038.568 cas recensés au total et 49?090 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le bilan pourrait doubler d'ici le mois prochain. Jair Bolsonaro se préoccupe plus de relancer l'économie que de soutenir le personnel soignant débordé ou les familles endeuillées. Les mesures de confinement ont ainsi été assouplies et les commerces ont rouvert leurs portes, depuis une dizaine de jours déjà dans l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus touché du pays. Depuis le début de juin, le Brésil, nouvel épicentre mondial de la pandémie, a enregistré plus de nouvelles contaminations (518’000) et de décès (19’000) qu’aucun autre pays au monde, selon une compilation de l’AFP.



La Chine fait état de 26 nouvelles contaminations par le Covid-19. 22 de ces cas proviennent de Pékin. Toutes les lignes d'autobus interprovinciales reliant Pékin au reste du pays ont par ailleurs été arrêtées vendredi. Des centaines de vols en provenance des aéroports internationaux de Pékin ont également été annulés, les voyages non-essentiels ont été interdits et la preuve d'un résultat négatif au test de dépistage était requis pour quitter la capitale. Ces mesures font suite à la réapparition du coronavirus dans la capitale chinoise alors que 183 personnes ont été infectées dans un grand marché agricole la semaine dernière. Le pays dénombre 84.997 cas au total et 4.646 (+1 en 24h) morts ce dimanche 21 juin. Les 2 aéroports de Pékin ont annulé ce mercredi plus d'un millier de vols suite à cette nouvelle vague, annoncent les médias officiels.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état de 160.093 cas confirmés et de 29.633 morts au total. On recense ce samedi 20 juin, 16 morts en 24h en milieu hospitalier. Selon les dernières données mises à jour, le nombre de décès en EHPAD et EMS est de 10.457 morts (la prochaine mise à mise s'effectuera mardi 23 juin). Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 19.176. La France rouvre ses frontières pour le continent et s'apprête à rouvrir ses frontières hors Espace Schengen à compter du 1er juillet.



En Italie, le bilan baisse à nouveau. On compte 49 décès de plus en 24h (113 la veille) ce samedi 20 juin, portant le nombre de morts à 34.610 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 238.275. L'Italie a rouvert ses frontières ce 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. Les chercheurs italiens de l'Institut supérieur de la santé retrouvent des traces du Sars-CoV-2 dans les eaux usées à partir du 18 décembre à Milan et Turin.



Au Royaume-Uni, le bilan remonte ce jour. Le pays comptabilise 303.110 cas et 42.589 morts au total. On compte ce samedi 20 juin, 128 morts en 24h (173 hier). Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs à partir de ce lundi, même en provenance de la France finalement. Le Portugal pourrait devenir l'un des premiers pays à accepter un «pont aérien» avec le Royaume-Uni, permettant aux citoyens voyageant entre les deux pays d'éviter les mesures de quarantaine, rapporte Jessica Murray. Le Premier ministre, Boris Johnson, devrait annoncer un petit nombre d'arrangements bilatéraux de ponts aériens le 29 juin prochain, selon le Telegraph (paywall), reliant les Britanniques à des destinations principalement courte distance ayant de faibles niveaux de transmission de coronavirus, à partir du 4 juillet.



L'Espagne recense ce jour 134 nouveaux cas en 24H. Le pays compte ce jour, 7 décès en 24h soit 28.322 au total. L'Espagne rouvre ses frontière à l'UE à minuit entre samedi et dimanche 21 juin à l'exception de celles du Portugal qui rouvriront pour le 1er juillet. Les aéroports espagnols redémarrent avec 100 vols ce dimanche. Les ministres des transports et de la santé, José Luis Ábalos et Salvador Illa, ont défendu les mesures prises en coordination avec la Commission européenne pour l'accueil des voyageurs et ont rappelé qu'il y aura un triple contrôle : une déclaration responsable des touristes, la prise de température et le contrôle visuel.



La Belgique est l'un des pays qui testent le plus dans le monde. Au dernier bilan ce samedi 20 juin, on dénombre 74 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 60.550 le nombre de cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.696 décès (+2 en 24h). La Belgique a annoncé l'ouverture de ses frontières avec les autres pays de l'UE.



La situation reste inquiétante au Pérou. Le pays compte ce dimanche 21 juin 251.338 cas de contaminations dont 3.413 ces dernières 24h et 7.861 (+201 en 24h) décès, c'est le second pays le plus touché en Amérique latine après le Brésil. La situation est jugée catastrophique dans les hôpitaux. Deuxième en nombre de contaminations en Amérique latine, le Pérou (33 millions d'habitants) est troisième en nombre de morts derrière le Brésil et le Mexique. Le pays a libéré 1.500 détenus condamnés à des peines légères afin de réduire la surpopulation dans ses prisons, a annoncé le gouvernement, 212 détenus sont morts du Covid et 67 sont actuellement hospitalisés.



Au Mexique, l'épidémie progresse avec 387 décès recensés en 24h et 4.717 nouvelles contaminations. Le pays compte actuellement 175.202 cas et 20.781 morts au total. Lors de la même conférence de presse, Hugo Lopez-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, chargé de la stratégie contre la pandémie au Mexique, a déclaré que les prévisions sur l’évolution de la maladie avaient été dépassées. Il a déclaré que le bilan final pourrait avoisiner les 30.000 morts mais n'a pas donné de délai.



Le Portugal déclare un nombre croissant de nouveaux cas. On compte ce dimanche 21 juin, 38.841 cas et 1.528 morts (+1). Le Portugal fait face à une nouvelle vague avec plus de 300 nouvelles infections par jour. La majorité des cas enregistrées proviennent de Lisbonne et des populations environnantes. Certaines mesures de déconfinement ont été annulées.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus d'alourdit. L'Inde recense, ce dimanche 21 juin 2020, 410.451 cas confirmés et 13.254 morts dont 306 en 24h. Le déconfinement a débuté alors que l'épidémie est toujours très active avec près de 11.000 nouveaux cas par jour. Les experts estiment que le pic de l'épidémie ne sera pas atteint avant plusieurs semaines en Inde, où le système de santé est déjà débordé par l'afflux de malades du virus.



Au Chili, l'épidémie s'accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières et un bilan qui ne cesse de grimper. Le pays dénombre 236.748 cas recensés et 4.295 morts au total (202 en 24h).



En Russie, le bilan du nombre de morts continue de grimper ce dimanche 21 juin 2020. Les autorités comptent 576.162 cas détectés pour 7.831 (+161) morts, pas de nouveaux bilans n'a été présenté. Presque 500 soignants contaminés par le nouveau coronavirus sont décédés en Russie depuis le début de l'épidémie, a indiqué jeudi la cheffe de l'Agence fédérale russe de surveillance médicale, un bond énorme par rapport au bilan précédent. Cette annonce a relancé les doutes sur la crédibilité des chiffres officiels de mortalité pendant la pandémie en Russie. La Russie a expliqué ses chiffres plus faibles, comparés aux pays occidentaux, par le fait qu’elle ne comptait que les décès dont la cause première, après autopsie, est le coronavirus, quand d'autres pays recensent la quasi-totalité des morts de patients testés positifs.



En Corée du Sud, suite à la réapparition de foyers de contaminations dans des lieux à forte concentration de population, le pays teste un nouveau système de traçage. Il devrait être déployé la semaine prochaine dans les boîtes de nuit, les salles de gym, les cinémas ou encore les églises du pays. On compte à ce jour 12.421 cas pour 280 décès déplorés (+0 en 24h).



En Iran, l'épidémie continue de faire de nombreux morts. Le pays recense 235 décès en 24h, soit 9.507 au total. Le pays comptabilise désormais 202.584 cas déclarés. Les chiffres officiels témoignent d'une accélération de la propagation de la maladie depuis le début du mois de mai. Selon l'Organisation iranienne des Moudjahidine du peuple d'opposition iranienne (PMOI / MEK), ce serait plus de 50.700 décès qui seraient en recensés à travers les 327 villes des 31 provinces d'Iran, soit 6 fois plus que les chiffres officiels.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 53.758 cas au total et 2.106 décès dont 89 ces dernières 24h. L'Egypte a annoncé dimanche la réouverture à partir du 1er juillet de ses aéroports, fermés depuis mars pour cause de nouveau coronavirus, ainsi que de plusieurs destinations balnéaires.



La Suède dépasse la barre des 5.000 morts depuis le début de l'épidémie. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. La Suède, comme l’Autriche, les Pays-Bas et le Danemark fait partie des quatre pays opposés à la proposition inédite de la Commission européenne qui sera discutée lors du Conseil européen de ce vendredi 19 juin. On compte ce jour 56.043 cas infectés et 5.053 décès (+12 en 24h). Alors qu'elle espérait freiner la propagation du coronavirus par la poursuite de sa stratégie d'immunité collective, la Suède a vu ses espoirs se faner quand une étude publiée jeudi a revu à la baisse le pourcentage de Suédois (6,1% de la population) ayant développé des anticorps capables de neutraliser la COVID-19.



Le Japon compte 17.725 cas recensés au total et 955 décès ce dimanche 21 juin. Tokyo a confirmé 35 cas de COVID-19 dimanche, dépassant 30 cas pour le quatrième jour consécutif. Le Japon a terminé son premier week-end depuis la levée complète des restrictions sur les voyages entre les préfectures.



Le Maroc a entamé son déconfinement progressif par zone. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 juillet. Le pays compte un nombre élevé de nouveaux cas : 188 nouveaux cas de contaminations en 24h et 9.801 cas au total. Le pays déplore actuellement 213 décès (+0 en 24h). Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint, que les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre le plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de manière progressive.



La Pologne, qui compte actuellement 31.620 cas de contaminations et 1.346 (+12) morts dues au Covid-19, signale une forte augmentation des cas principalement chez les travailleurs de mine.



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 23.730 cas et 1.500 (+16) décès dus au Covid-19.



La Suisse compte ce dimanche 21 juin, 1.956 (+0) décès pour 31.243 cas déclarés. Le pays a décidé de rouvrir plus tôt ses frontières avec tous les pays de l'UE le 15 juin, une mesure réclamée par l'Italie. Le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération helvétique, Matthias Egger, estime dans la presse dominicale que les mesures de déconfinement annoncées vendredi sont prématurées. L'ouverture est trop rapide, affirme-t-il. Une hausse récente du nombre de cas et du taux de contagiosité étant probablement due à l'assouplissement annoncé le 11 mai dernier.



L'Algérie entame sa 3e semaine de déconfinement en marchant sur des oeufs face à une hausse de contaminations et de patients en soins intensifs. Depuis le 1er juin, leur nombre a quasiment doublé, passant de 25 à 53 vendredi dernier, puis à 38 samedi. On dénombre ce dimanche 21 juin, 11.631 cas recensés et 837 décès (+12) dus à l'épidémie.



