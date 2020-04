​Coronavirus dans le monde : plus de 50 000 morts aux USA, lourd bilan en Italie et en Espagne

Alors que l'Organisation mondiale de la Santé alerte sur les risques d'un déconfinement précoce, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus dans le monde a franchi la barre des 3 millions, et 212 221 patients sont décédées des suites du virus. Aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, plus d'un million de cas de contamination ont été enregistrés et plus de 56 000 personnes sont décédées. En Europe, plus de 125 décès sont à déplorer. En Italie, où le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai, 382 décès de plus ont été comptabilisés en 24 heures, soit 26 977 victimes au total. L'Espagne enregistre 301 décès supplémentaires, pour un total de 23 822 morts, la France 437 de plus, soit 23 293 au total, et le Royaume-Uni 586 de plus, soit 21 092 au total. En Allemagne, les premières inquiétudes ont émergé après une résurgence de cas de contaminations en lien avec la levée partielle du confinement.



L'Espagne, l'Allemagne, le Luxembourg et la Corée du Sud comptabilisent tous les décès de personnes testées positives au Covid-19, que ce soit à l'hôpital ou en dehors. En Belgique, où les maisons de retraite concentrent officiellement plus de la moitié des cas mortels liés à cette maladie, les chiffres incluent la mort des victimes du coronavirus non testées mais suspectées d'avoir été atteintes. Les chiffres français recensent eux aussi les morts survenues dans les maisons de retraite (plus d'un tiers du total). Mais d'autres pays, comme l'Iran et la Chine, ne font état dans leurs bilans quotidiens que des décès à l'hôpital.





Ces bilans commençant à s'amoindrir dans certaines zones du globe, plusieurs pays européens et quelques Etats américains ont commencé progressivement à entamer ou à prévoir dans les prochains jours, une sortie prudente du confinement. La France a annoncé ce mardi son plan de déconfinement progressif. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, de retour aux commandes, a appelé ses concitoyens à la patience. Certains Etats américains commencent à se déconfiner petit à petit, comme la Floride, la Géorgie ou le Texas par exemple. Le président Donald Trump laisse les autorités locales prendre la décision et les mesures nécessaires de redémarrage de l'économie dans leur Etat.



Avec cette sortie du confinement annoncée dans plusieurs pays gravement touchés par la crise sanitaire, l'Organisation internationale du travail (OIT) a appelé mardi les entreprises à protéger leurs salariés. "L'application de mesures de sécurité et de santé au travail est indispensable pour à la fois protéger la vie des travailleurs, de leurs familles et des populations qui les entourent, assurer la continuité du travail et la survie économique", a relevé le directeur général de l'OIT, Guy Ryder.