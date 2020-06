​Coronavirus dans le monde : une vague estivale aux USA, nouveau record au Brésil

La pandémie de coronavirus continue de ravages à travers le monde en cette fin de mois de juin. Les regards se tournent ces derniers jours vers les Etats-Unis, pays le plus touché par le Covid-19, et où, surtout, le nombre de cas et de décès recensés est reparti à la hausse depuis le début de la semaine, faisant craindre une nouvelle vague plus dévastatrice que la première. Cette résurgence du nombre de contaminations état plutôt redoutée pour l'automne et l'hiver mais semble bien se dessiner de ce début d'été, ce qui balaierait l'hypothèse de la saisonnalité du virus.





Les USA enregistrent actuellement plus de 30 000 cas par jour, pour un total de 2 422 299 cas depuis le début de l'épidémie, et 124 410 décès (692 morts lors des dernières 24h, 751 hier). Ce rebond s'explique par le fait que le virus s'est déplacé sur le territoire, passant de l'est du pays au sud et à l'ouest, et touchant désormais de plein fouet des Etats très peuplés, comme l'Arizona, la Floride, le Texas et la Californie. Le respect relatif des mesures barrières, l'attitude de Donald Trump (qui a longtemps minimisé l'ampleur de la crise) ou encore l'intensification du dépistage au sein de la population (plus de tests donc plus de cas) sont également susceptibles d'expliquer cette augmentation sensible du nombre de contaminations.





La situation est également plus qu'inquiétante au Brésil, deuxième pays le plus meurtri par la pandémie de coronavirus. Le dernier bilan, ce vendredi, fait état d'un nombre record de nouveaux cas, avec 39 483 contaminations lors des dernières 24h, ce qui porte le total à 1 228 114 cas. Par ailleurs, 1 141 morts en 24h ont été enregistrés (1 185 hier), pour un total de 53 830 depuis le début de la crise sanitaire. Cette nouvelle hausse du nombre d'infections semble directement liée à la levée du confinement dans de nombreux Etats du pays dirigé par un Jair Bolsonaro davantage focalisé sur relance de l'économie.