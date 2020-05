​Coronavirus : deuxième vague probable, bilan

Depuis son apparition en décembre 2019 à Wuhan en Chine, l'épidémie de coronavirus a contaminé 5 millions de personnes dans le monde et a tué plus de 333 000 personnes. En France, le bilan est de moins en moins lourd, même si le pays comptabilise 144 163 cas et 28 215 décès au jeudi 21 mai au soir, selon le ministère de la Santé, soit 83 décès en plus sur les dernières 24 heures. 17 583 personnes (vs 20 463 il y a une semaine) sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 271 nouvelles admissions (vs 542 il y a une semaine) ont été enregistrées en 24 heures.



Le solde reste négatif en réanimation, avec 49 malades en moins par rapport à la veille. La France poursuit son déconfinement sur fond de crise économique dans plusieurs secteurs. La circulation du virus est toujours active : de nouveaux "clusters" apparaissent, et il persiste des inconnus : des symptômes plus graves chez l'enfant associés à la maladie de Kawasaki inquiètent, le lien avec le covid-19 n'est pas encore établi. Dans ce contexte, les déplacements sont limités à 100 km du domicile, à vol d'oiseau. Au-delà, ils doivent être justifiés par la présentation d'une attestation.



Il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de son département de résidence. La déclaration est téléchargeable en ligne ou directement depuis le site du ministère de l'Intérieur. Selon les chiffres de l'OMS, la France est le 7e pays du monde le plus touché en nombre de cas et le 4e en termes de mortalité (derrière les USA, le Royaume-Uni et l'Italie). La première phase de déconfinement est établie jusqu'au 2 juin. Elle permettra de vérifier que les mesures mises en œuvre suffisent à contenir l'épidémie. Et d'envisager les mesures pour la phase suivante : du 2 juin jusqu'à l'été. Le pays le plus impacté par l'épidémie de Covid-19 dans le monde est les Etats-Unis (1,57 millions de cas et 94 700 décès selon l'Université John Hopkins).



Viennent ensuite la Russie (317 554 cas - 3 099 morts), le Brésil (310 087 cas - 20 047 morts), le Royaume-Uni (252 246 cas-36 124 morts), l'Espagne (233 037 cas-27 940 morts), et l'Italie (228 006 cas - 32 486 morts). Jusqu'au 15 juin minimum, les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens et une attestation de déplacement dérogatoire doit être présentée à chaque personne voulant entrer en France depuis le 8 avril.