​Coronavirus: le Cuss/Js annonce le boycott des prélèvements et une rétention des informations sanitaires

Le Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice social (Cuss/Js) boycotte à partir de ce mercredi, les prélèvements pour le coronavirus, et prévoit une grève totale de 48 heures le 4 août prochain. Ledit cadre s’est également prononcé sur le recrutement des personnels soignants annoncé par le gouvernement, et sur le nombre de blouses blanches infectées au coronavirus.



« Nous, responsables du Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale, nous avons décidé à compter de ce jour, c’est-à-dire pour les biologistes, ils vont arrêter tous les prélèvements. Ça, c’est la première chose. Nous allons organiser une marche le 4 août. On aura également une grève générale de 48 heures. À partir du 31 août, nous allons faire la rétention d’information. Les informations sanitaires ne seront pas livrées», a indiqué Cheikh Seck, coordonnateur du Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale.



M. Seck s’est également prononcé sur le recrutement des personnels soignants. « Le Chef de l’Etat à dit qu’il va recruter 1000 agents et 500 médecins et 1000 autres. Pourquoi on a mis les 1000 autres. Depuis presque 10 ans, ces 1000 autres sont leurs parents, leurs enfants. Le clientélisme politique n’a pas besoin de ces mêmes personnes. Nous nous demandons au chef de l’Etat de nous définir les 1500 postes qu’on doit mettre en compétition. Cette nouvelle stratégie a fini de mettre en danger la quasi-totalité du personnel soignant avec un nombre croissant de cas qui va bientôt atteindre 300 agents. Cela ne restera pas sans conséquence sur le fonctionnement de nos service », a-t-il précisé.