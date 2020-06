​Coronavirus : le Syndicat des travailleurs routiers du Sénégal réclame la tête du ministre Omar Youm

Le Syndicat des travailleurs routiers du Sénégal a effectué une sortie pour réclamer le départ du ministre Omar Youm et la levée de l’interdiction du trafic interurbain. Alassane Ndoye et Cie entament une grève de 48 heures, ce mardi pour dénoncer leur difficile situation.



« Il y aura une grève qui va débuter à partir du mardi jusqu’au mercredi. Nous demandons à l’ensemble du secteur du transport que dirige Alassane Ndoye de respecter ce mot d’ordre de grève », a indiqué leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « En tant qu’organisation syndicale, nous souhaitons que le président de la République nous donne un autre ministre capable de diriger ce secteur. Nous voulons exactement ce que disent nos responsables nationaux. Le Ministre Omar Youm doit quitter le ministère du secteur du transport terrestre pour qu’on puisse avoir un autre ministre plus compétent. L’ensemble des catégories des véhicules sont concernées ».