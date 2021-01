​Coronavirus : le vaccin Moderna approuvé par l'Agence européenne des médicaments

L'Agence européenne des médicaments (EMA) donne son feu vert au vaccin Moderna. Le régulateur a annoncé ce mercredi 6 janvier qu'il avait recommandé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre le coronavirus conçu par le laboratoire américain pour les plus de 18 ans.



"L'EMA a recommandé d'accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans", a annoncé dans un communiqué l'autorité européenne de régulation pour les médicaments, basée à Amsterdam.



Si la Commission européenne donne également son accord, le vaccin Moderna sera le second disponible sur le marché européen après celui de Pfizer et BioNTech, autorisé le 21 décembre, pour lequel la Commission européenne avait aussitôt donné son feu vert. 80 millions de doses sont déjà réservées à l'entreprise de Boston par l’Union européenne et une nouvelle commande de 80 millions est sur le point d'aboutir.



Plus facile à conserver que le vaccin Pfizer

Pressée par les pays de l'Union européenne en proie à une flambée des contaminations et aux lenteurs des campagnes de vaccination, l'Agence européenne des médicaments avaient avancé à ce mercredi son évaluation du vaccin Moderna contre le Covid-19 initialement prévue le 12 janvier.