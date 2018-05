​Corruption aux USA : Gadio cherche un accord

Poursuivis dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent présumés à hauteur de 2,9 millions de dollars, Cheikh Tidiane Gadio, placé sous mandat de dépôt, veut un accord avec les procureurs américains afin de payer une amende ou à défaut, une peine allégée. Et c'est aussi le même cas pour son co-prévenu Patrick Ho, en prison depuis décembre dernier.



En effet, dans les requêtes qu'ils avaient déposées en mars, les procureurs américains avaient déclaré que «les discussions ne sont pas terminées et nous prévoyons de continuer ».



Selon une source du journal «Les Echos», les deux (2) parties espèrent boucler les négociations «dans les semaines à venir» et que les «développements» pourraient être le signe d’un «accord de coopération».