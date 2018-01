​Corruption : un chauffeur condamné à un mois de prison pour avoir tenté d’acheter le gendarme

Les hommes de tenue ont pris la ferme décision d’être plus rigoureux dans le contrôle routier.

Désormais, les chauffeurs sont avertis, les gendarmes sont sur leurs gardes. Et Cheikh Ndong ne dira pas le contraire.



Ce chauffeur de trent huit (38), ans qui n’est pas en règle, a voulu «acheter» un a gendarme avec un billet de mille (1000) francs. Alors il a été interpellé, puis placé en garde à vue pour tentative de corruption avant d’être placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Diourbel (MAC).



A la barre du tribunal de Diourbel, le chauffeur a reconnu les faits qui lui sont reprochés, puisqu’il a l’habitude de le faire à chaque fois qu’il a été arrêté par les forces de l’ordre. Le tribunal l'a reconnu

coupable du délit de tentative de corruption et l’a condamné à trois (3) mois de prison ferme.