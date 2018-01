​Côte d'Ivoire : 230 militaires et gendarmes radiés en 2017

A l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au Président de la république, Chef suprême des armées, le Chef d’état-major général des armées, le Général Touré Sékou a fait le bilan de l’année écoulée et examiné les actions majeures pour 2018.



Il a donc déploré les mutineries qui ont remis en cause le fondement de l’armée et terni l’image du pays en début d’année 2017 ainsi que les mouvements d’humeurs intervenus dans certains corps paramilitaires.



Selon lui, toutes ces situations contraires à l’éthique et à la déontologie de l’institution ont eu de graves conséquences économiques et sociales sur le pays.



Face à ces actes répréhensibles, le Général Touré Sékou a solennellement présenté au Chef suprême de l’armée et à la nation toute entière les sincères excuses de la grande famille des armées de Côte d’Ivoire.



Dans le cadre du renforcement des pouvoirs disciplinaires de la hiérarchie militaire et suite à la prise de l’ordonnance 2017-443 du 30 juin 2017 portant sanctions disciplinaires aux militaires, des mesures ont été prises

Le chef d’état-major général de l’armée, a annoncé que 230 militaires et gendarmes ont été radiés pour faute contre l’honneur, désertions et autres manquements à la discipline.



Il a rassuré le chef suprême de l’armée que le processus de restauration de la discipline est en cours et devrait atteindre ses objectifs.



Touré Sékou a par ailleurs affirmé que le moral des troupes connait une nette amélioration après les actions d’envergure menées par les hiérarchies respectives pour ancrer la cohésion et la solidarité entre les hommes.



«La restauration de la chaîne de commandement et des conditions de vie et de travail des personnels, constituent les facteurs essentiels qui maintiennent ce moral haut, » a-t-il ajouté.



Le général a salué le Chef de l’Etat pour avoir investi dans l’armée en 2017 et a promis redorer le blason terni de l’armée.



Il a annoncé, la poursuite de l’amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, de la formation des hommes, du renforcement de la discipline et l’acquisition de la capacité de projection autonome etc.