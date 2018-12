​Côte d'Ivoire : Avant le débat présidentiel de haut niveau du conseil sécurité, Ouattara assiste à une rencontre sur l'Enseignement Supérieur

Avant de prendre part ce mercredi à New York du débat présidentiel de haut niveau du Conseil, le chef de l’Etat, Alassane OUATTARA Rechercher OUATTARA a pris part mardi à une rencontre visant à créer des Centres d’excellence dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en Afrique de l’Ouest, indique une note de la présidence ivoirienne.



Au terme de la rencontre, le Chef de l’Etat s’est félicité de cette séance de travail qui a été « enrichissante » d’autant qu’elle a permis d’évoquer avec le Président de l’Institut Afrique-Amérique, d’éminents Professeurs de prestigieuses Universités américaines ainsi que des Responsables de grandes Fondations spécialisées dans la promotion de l’Enseignement Supérieur, l’innovation et la science, la mise en place de Centres d’excellence au sein des Universités au Sénégal, au Ghana et en Côte d’Ivoire.



Ces Centres, qui collaboreront entre eux seront soutenus par le secteur privé, les Institutions financières internationales et des Fondations pour faire avancer un certain nombre de projets technologiques et économiques.



Des projets qui, selon le Chef de l’Etat, devraient davantage mettre l’accent sur la transformation des produits de base, notamment du cacao, au bénéfice des populations, en particulier de la jeunesse.



A cet égard, le Président ivoirien a préconisé la collaboration entre les Responsables des Universités pour des échanges d’expériences, notamment dans le domaine de la Recherche scientifique, afin que ce système soit un succès.



Selon son agenda du mercredi, OUATTARA Rechercher OUATTARA aura un Petit-déjeuner de travail avec M. Antonio GUTERRES, Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à 14h GMT. Ensuite, il participera débat présidentiel de haut niveau du Conseil suivi d’un déjeuner au participant.