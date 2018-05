​Côte d'Ivoire: Frais annexes d'inscriptions et retard dans la délivrance des CNI, Kandia et Sidiki Diakité vont s'expliquer devant les députés

Enfin le retour des débats à l’Assemblée nationale considérée par une partie de l’opinion comme une caisse de résonance.



Nous apprenons de sources parlementaires que, les ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique, Madame Kandia Camara, et celui en charge de l’intérieur, Sidiki Diakité, sont attendus ce jeudi 17 mai 2018 à l’hémicycle, pour se prononcer sur deux importants sujets.



Il s’agit de, la question des frais annexes d’inscriptions des élèves, qui ont créé une crise en début d’année scolaire 2017-2018 et l’autre relative à la problématique de la carte Nationale d’Identité (CNI) et la sécurisation de l’Etat civil en Côte d’Ivoire.



La première question orale avec débat sera présidée par le député M’Bolo Nando Martin et la seconde par Alain Lobognon Michel.



Espérons que les ministres concernés ne feront pas faux bond en se faisant remplacer, par les membres de leurs cabinets respectifs, comme cela est souvent le cas, quand il est question des débats à l’Assemblée Nationale.