​Côte d’Ivoire : Gbohouo suspendu pour dopage avant la CAN

L’information a été annoncée jeudi soir conjointement par son club de Wolkite City (Ethiopie) et la Fédération éthiopienne. L’ancien portier du TP Mazembe a fait l’objet d’un test positif à la trimetazidine, une substance que les athlètes n’ont plus le droit d’utiliser depuis 2014. Celle-ci «aide à traiter les maladies cardiaques causées par la coagulation sanguine et augmente l’utilisation du glucose dans les muscles», indique le communiqué de l’Ethiopie. Elle a été retrouvée dans un échantillon d’urine de l’Ivoirien à l’issue d’un match en sélection au mois de novembre. La Fédération éthiopienne évoque le Gabon, mais il s’agit certainement d’une erreur puisque les Eléphants ont affronté le Mozambique (3-0) et le Cameroun (0-1) et non les Panthères à ce moment-là.



Badra Ali Sangaré propulsé n°1 ?

«Dès le jour où cette décision (de la commission de discipline de la FIFA, ndlr) a été prise, Sylvain Gbohouo est temporairement interdit de jouer dans le monde entier. Cette interdiction temporaire inclut une compétition nationale ou internationale. (…) A moins que la suspension ne soit levée plus tôt sur la base des pièces incluses, l’interdiction temporaire sera déterminée par la Commission de discipline de la FIFA», précise le document. A moins que Gbohouo ne parvienne à prouver son innocence d’ici-là, il risque donc d’être privé de CAN et c’est Badra Ali Sangaré (JDR Stars FC/Afrique du Sud) qui devrait garder le but de la Côte d’Ivoire.



Reste à savoir si la CAF autoriserait alors, à titre exceptionnel, les Eléphants à remplacer Gbohouo dans leur liste de 28, transmise jeudi, certainement avec son nom, ou s’ils seraient contraints de disputer la compétition à 27. Sur les réseaux sociaux, certains évoquent la thèse de la tentative de déstabilisation, mais on voit mal quel intérêt l’Ethiopie aurait à s’attaquer aux Eléphants alors que les deux sélections n’évoluent pas dans le même groupe. Les précisions de la Fédération ivoirienne (FIF) dans ce dossier son attendues avec impatience…