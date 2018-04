​Côte d’Ivoire : Ouattara et Bédié d’accord pour le parti unifié

Cette fusion des partis a été impulsée par le président Ouattara et l'ancien président Bédié dont les formations politiques, le RDR et le PDCI sont les locomotives de la coalition.



Les 2 hommes avaient d'ailleurs réaffirmé leur désir de fusionner leurs partis le 10 avril dernier au cour d'une audience au palais présidentiel.



Les 6 présidents, des 6 partis ont apposé leur signature en bas d'un accord de 3 pages. Ils proclament solennellement leur volonté de créer un nouveau parti politique pour permettre au pays de renouer avec la stabilité politique et la paix sociale.



Mais la signature de l'ensemble du RHPD apparait un peu comme une formalité. En effet les 2 grandes formations le RDR et le PDCI mènent la danse et les 4 autres partis n'ont pas vraiment eu de poids dans cette décision… Soit ils acceptent soit ils claquent la porte.



D'ailleurs l'accord commun a été signe juste 6 jours après qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont engagés l'un envers l'autre pour aller vers le parti unifié.



C'est avant tout entre le RDR et le PDCI que des tensions étaient apparues ces dernières semaines, les chefs ont donc voulu coupé court à toute discussion en affichant leur adhésion au projet la semaine dernière.



Cependant il faudra encore convaincre les militants indécis, dans l'accord signé hier les partis membre du RHDP demandent a leur militants de soutenir cette décision et les exhortent je cite a consolider le RHDPqui qui est le seul capable de nous éviter d'autres mésaventures… une référence a différentes crises que le pays a traverser entre 2000 et 2010.