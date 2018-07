​Côte d'Ivoire : gouvernement au complet

La composition du nouveau gouvernement annoncée mardi, comprend 41 ministres et secrétaires d'État, une augmentation par rapport aux 35 membres de l'équipe gouvernementale avant la dissolution du gouvernement précédent le 4 juillet dernier.



L'équipe comprend cette fois des ministres et secrétaires d'Etat qui soutiennent un parti unifié, cher au président Alassane Ouattara.



Tous les ministres ont été reconduits et six nouveaux font leur entrée.



Le projet est une source de tension entre le RDR (Rassemblement des Républicains) du président Ouattara et ses alliés au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI (Parti Démocratique de Côte d'Ivoire) de Henri Konan Bédié.





"Il y a une tension sur la redéfinition de l'alliance présidentielle en Côte d'Ivoire"



Malgré les tensions, tous les ministres du PDCI ont été reconduits.



Le nouveau gouvernement introduit des personnalités de petits partis politiques de la coalition au pouvoir qui ont accepté le projet d'un parti unifié en vue de l'élection présidentielle. Ils sont quatre, dont Albert Toikeusse Mabri, le président de l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire), qui a été nommé ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.



L'enjeu sera de savoir quels postes seront attribués aux membres du PDCI.