​Côte d'Ivoire : l’ANC accuse le président de la République de vouloir violer délibérément la constitution

L’Alliance nationale pour le changement (ANC) a dans son communiqué final du conclave, interpelle le président de la République, Alassane Ouattara sur son intervention du 6 Aout 2020 qui s’est finalement révélée muette sur l’ensemble des préoccupations des Ivoiriens. L’ANC accuse le président de la République de vouloir violer délibérément, et de façon ostentatoire la constitution de leur jeune démocratie et cela dit-il, « est en soi inacceptable et intolérable ».



L’ANC considère cette déclaration de candidature comme une forfaiture et une véritable menace contre la stabilité politique et sociale, contre l’essor de la démocratie et contre la consolidation des maigres avancées économiques, fruits du labeur des Ivoiriens.



Au vu de ce qui précède, les instances de l'ANC réunies en conclave ce jour, dénoncent cette agression intentionnelle et malveillante contre l’indépendance de la Côte d'Ivoire et la liberté des Ivoiriens, tient le Président Alassane OUATTARA et le RHDP pour responsables de toutes conséquences qui découleront de cette décision, réitèrent leur appel au Président Guillaume Kigbafori SORO, Président de GÉNÉRATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (GPS) afin qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle et s'engagent à lui apporter un soutien ferme et indéfectible, etc., précise le communiqué parvenu à PressAfrik.