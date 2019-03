​Côte d'Ivoire : l'armée française annonce un exercice aéroporté dans les régions de Gagnoa et Sassandra

Les 11 et 12 mars 2019, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’entraîneront dans les régions de Gagnoa et de Sassandra Rechercher Sassandra dans le cadre de l’exercice TOURACO II, avec l’autorisation des autorités ivoiriennes et l’appui des forces de sécurité ivoiriennes. Les manœuvres impliqueront du personnel et des aéronefs de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air française, apprend KOACI d'un communiqué de l'armée française transmis



Il y est précisé que des militaires de plusieurs unités des forces armées de Côte d’Ivoire seront également engagés dans ces phases d’entraînement afin de valider leur instruction au posé d’assaut. Cette participation conjointe s’inscrit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel franco-ivoirien.



Créez le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la continuité de l’accord partenariat défense s’inscrivent dans la continuité de l’accord partenariat défense 2012 qui scelle une proximité ancienne entre la France et Côte d'Ivoire.



Enfin, les 900 militaires engagés forment la réserve opérative pour l’Afrique centrale et de l'Afrique de l’Ouest et sont chargés d’appuyer de soutenir les opérations dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre un les opérations dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre un partenariat militaire opérationnel avec la République de Côte d’Ivoire et en coopération avec les forces partenaires de la Région.