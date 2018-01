​Côte d'Ivoire: le Centre de formation à la lutte antiterroriste sort des limbes

C'est un centre de formation et de perfectionnement qui sera basé à Jacqueville à l'ouest d'Abidjan, et a pour vocation à recevoir des militaires ou forces de sécurité de Côte d'Ivoire bien sûr mais aussi de tous les pays africains confrontés au terrorisme.« Il y a un besoin sur l’ensemble de la région de formation à la lutte antiterrorisme. Et l’engagement de nos deux présidents de la République, à l’occasion du sommet de l’Union africaine-Union européenne, a été la création de ce centre international de lutte contre le terrorisme », explique Gilles Huberson ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.« Ce centre permettra à nos pays d’avoir des personnels formés en matière, d’abord, d’identification des réseaux terroristes, de leur mode de fonctionnement, de leur mode opératoire, de leur mode de financement. Ensuite, on devrait aussi avoir la capacité de former des unités qui puissent avoir une réaction rapide en cas d’attentat », poursuit Hamed Bakayoko, ministre d'Etat et de la Défense.La première phase, en septembre prochain, à l'ouverture consistera à accueillir des cadres. Puis dans un second temps les premières troupes d'intervention à qui seront dispensés les techniques spécifique à la lutte anti-terroriste.