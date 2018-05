​Côte d'Ivoire : pour une fondation politique Allemande proche du PDCI, l'émergence ne peut réussir que si le développement atteint chaque individu.

La fondation politique Allemande, « Konrad Adenauer Stiftung (KAS) qui est proche du PDCI-RDA et dont le siège a été délocalisé à Abidjan depuis 2015 a dévoilé mardi ses nouvelles ambitions en Côte d’Ivoire au cours d’une rencontre avec la presse.



Selon son nouveau représentant à Abidjan, Florian Karner, le choix de la Côte d’Ivoire se justifie par le progrès économique remarquable que le pays a réalisé au lendemain de la crise postélectorale. Progrès qui donne à ce pays le grand potentiel pour jouer un rôle de pionnier en Afrique de l’Ouest. Il a salué la voie de l’émergence.

​

« Cependant, cela ne peut réussir que si le développement est inclusif et atteint chaque individu. Ce sont des points politiques. Personnellement, j'espère que tous les Ivoiriens pourront utiliser leur potentiel personnel et participer au développement de leur pays », a-t-il fait observer.



« Comme parti du centre-droit, il est notre partenaire privilégié dans la sphère politique ivoirien. Avec le PDCI-RDA, nous travaillons surtout au renforcement des capacités des instances de ce parti (JPDCI- Ufpdci- Secrétariat exécutif Groupe parlementaire – Sénateurs – Acteurs municipaux.) ».