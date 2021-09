​Coupe CAF: Diambars-Wakriya AC va se jouer en une manche au stade Lat Dior

Le directeur des compétitions de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), Samson Adamu informe que la double confrontation qui devait opposer la formation guinéenne de Wakriya Ac et le Diambars a été annulée par la Commission d'organisation des compétitions Interclubs de la CAF, après suivi et examen de l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Guinée.



Désormais, le match va se jouer en une seule manche, le 12 septembre prochain à 17 heures, au stade Lat Dior de Thiès, avec une possibilité de tirs au but en cas d'égalité.