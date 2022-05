​Coupe Saint-Michel : Port, ASFA et Bopp se qualifient en quarts de finale

Port, ASFA et Bopp ont validé leurs tickets pour les quarts de finale, en sortant respectivement USPA (77-67), SIBAC (67-58) et Mermoz (54-51), en matchs du tour préliminaire. Ainsi, elles rejoignent en quarts : Douane, DUC, USO, JA et Ville de Dakar, qui ont décroché leur ticket après le tirage.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">