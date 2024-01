​Coupe d'Afrique des Nations : deux rappeurs africains demandent l'exclusion de TotalEnergies de la CAN

Un clip vidéo mettant en scène deux rappeurs sénégalais célèbres a été publié aujourd'hui par Greenpeace Afrique et son partenaire Kick Polluters Out, un mouvement de créateurs et d'activistes africains luttant contre le sportwashing par les grands pollueurs. La vidéo critique le parrainage par le géant des énergies fossiles TotalEnergies de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la principale compétition internationale de football masculin en Afrique, qui débute le samedi 13 janvier au stade olympique d'Ebimpé, en Côte d'Ivoire. Greenpeace Afrique demande à la CAF d'exclure TotalEnergies de ce tournoi.



Selon Thandile Chinyavanhu, responsable de la campagne pétrole et gaz de Greenpeace Afrique : « Les énergies fossiles, qui sont le moteur d'entreprises comme TotalEnergies, empoisonnent les poumons des athlètes africains et des supporters de football. La science affirme que nous devons abandonner les combustibles fossiles au profit des énergies propres. Mais Total continue de déplacer des communautés pour de nouveaux forages pétroliers et de cracher des gaz à effet de serre avant d'expédier ses profits massifs en Europe. Total transforme la CAN, célébration de l'unité africaine, en une grotesque opération de greenwashing ».



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Il est temps de chasser TotalEnergies de nos stades. Notre passion pour le football est profonde, mais notre amour pour une Afrique propre et saine l'est tout autant ».



Dans ce clip vidéo, les deux rappeurs décrivent une CAN d’un autre genre, opposant les Écologistes et les Pétroliers. D'un côté, les "Oil United," tristement célèbres pour leur obsession envers l'exploitation excessive des ressources pétrolières et gazières, au détriment des écosystèmes naturels. Cette équipe s’oppose à la Green Team, dévouée quant à elle à la préservation de la planète face à la voracité des multinationales pétrolières. Cette parodie musicale dénonce le greenwashing de TotalEnergies, une compagnie qui « se sert délibérément des millions de téléspectateurs de la CAN pour redorer son image, tout en continuant à tirer profit de l'extraction de combustibles fossiles qui détruisent le climat ».



Pour Samm Farai Monro, cofondateur de Kick Polluters Out et Directeur de Magamba Network, « TotalEnergies est coupable d'avoir commis une faute. Elle aime donner d'elle-même une image propre et verte avec son parrainage de l'AFCON. Mais la réalité est bien différente… En tant qu'Africains, nous devons donner un carton rouge à TotalEnergies. On aime le football, mais on déteste la pollution ! ».



Au Mozambique, TotalEnergies est accusé d'attiser les conflits dans la région déjà instable de Cabo Delgado avec son projet de développement gazier de 20 milliards de dollars. En Afrique du Sud, Total a reçu le feu vert du gouvernement pour effectuer des forages pétroliers et gaziers en mer, malgré les inquiétudes fondées concernant l'impact sur la vie marine et l'environnement. Pour ajouter au contexte, Total a réalisé un bénéfice net stupéfiant de plus de 6,7 milliards de dollars au cours du troisième trimestre 2023.