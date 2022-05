​Coupe du Sénégal: Casa, GF Linguère et TFC passent dans la douleur, CNEPS éliminé

Dans un choc de leaders, plein de rebondissement, le leader de la Ligue 1 et détenteur du trophée, le Casa Sports a sorti difficilement le leader de la poule B du National 1, HLM Dakar aux tirs au but (6-5), après 3-3 durant les prolongations.



Les autres équipes de Ligue 1, Génération Foot et Linguère ont aussi décroché devant le pensionnaire de N1 RS Yoff (t.a.b, 4-3) et le petit poucet de D5 Espoirs de Guédiawaye (4-5), leurs tickets pour les 8èmes de finale aux tirs au but, après des scores nuls et vierges au cours de 120 minutes. Idem pour Teungueth FC qui a sorti l’AS Saloum (0-0, a.p. t.a.b 6-5).



CNEPS Excellence, seule équipe de L1 éliminée. En effet, le 11ème de Ligue 1 a chuté face au 8ème de la poule B en N1, Etoile Lusitana (2-2, a.p., t.a.b 6-5). Les 16èmes de finale se poursuivent, ce jeudi, avec 6 rencontres au programme, dont un alléchant Cayor Foot / Diambars, dans un choc régional de Thiès.

En match en retard des 32èmes de finale, disputé hier mercredi, le petit poucet de D4, Dakar FC, a battu le leader de la Ligue 2, la Sonacos (2-1 a.p.) et croisera l’US Rail (N1).