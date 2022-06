​Coupe du Sénégal : Casa Sports – Lusitana, une finale à suspense

Le Casa Sports affronte Etoile Lusitana pour tenter de conserver le trophée. Pour marquer l’histoire, l’équipe de la National 1 semble bien armée pour vaincre le champion de la Ligue 1.

« On prépare la finale avec beaucoup de sérénité et d’ambiance, parce que c’est d’abord une fête. On est conscient de l’enjeu du match de dimanche et l’ambition est d’éliminer le Casa, afin de savourer une consécration historique en Coupe du Sénégal », a déclaré Elimane Mbengue, coach d’Etoile Lusitana.



Le technicien est revenu sur les qualités de l’adversaire en finale. « Tout le monde connait le Casa Sports. C’est la meilleure équipe du Sénégal. C’est une équipe joueuse avec de fortes individualités. N’empêche pour gagner la finale, on se focalisera sur notre travail et notre philosophie du jeu ».



L’Étoile Lusitana a réalisé un brillant parcours. Les protégés du coach Elimane Mbengue ont éliminé respectivement Guédiawaye FC lors des 32e de finale, CNEPS de Thiès en 16ème de finale et la Linguère de Saint-Louis en demi-finale (2-1).



« Ne pas minimiser Lusitana »

Pour sa part, le coach du Casa Sports préfère ne pas dévoiler sa stratégie. « Il est interdit de dévoiler ses armes dans le football. Le plus important, c’est que nous travaillons durement et sûrement pour ne pas minimiser l’adversaire, afin de gagner le trophée au soir de la finale », a assuré Ansou Diadhiou, coach de Casa sports.



Durant son parcours jusqu’en finale, le Casa sports a sorti les pensionnaires de Ligue 2 Africa Promo Foot, en 32ème de finale, Wally Daan, en 16ème de finale, Port en 8ème, HLM en quart et AJEL de Rufisque en demi-finale.



Programme de la finale

Dimanche 26 juin 2022

Stade Lat Dior de Thiès

18h00 Casa Sports / Etoile Lusitana