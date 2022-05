​Coupe du Sénégal : Casa Sports / Wally Daan, le choc des 8èmes de finale

Le tenant du titre, Casa Sports, va accueillir Wally Daan de Thiès (L2). Amitié FC (L2), un autre club thiessois, recevra la Linguère de Saint-Louis (L1). Génération Foot (L1) va défier AJEL Rufisque (N1), dans un derby.



Quant à l’équipe de Rufisque, Teungueth FC (L1), se déplace chez l'Université Saint-Louis (N1), alors que le Ndiambour de Louga (L1) affrontera le Port (L2). Diambars (L1) attendra le vainqueur du 16ème de finale entre Dakar FC (N2) et US Rail (N1).



A noter que depuis le début de cette Coupe du Sénégal, les clubs de Ligue 1 s’évitent toujours. Comme lors des précédents tours (32èmes et 16èmes ), les 8èmes de finale n’offrent aucune affiche entre formations de Ligue 1.

Les 8èmes de finale se joueront les 18 et 19 mai.